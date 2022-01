Sassoli: Draghi alla Camera ardente (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente del consiglio Mario Draghi ha reso omaggio allo scomparso presidente del Parlamento europeo David Sassoli alla Camera ardente n Campidoglio. All'uscita Draghi è stato accompagnato dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente del consiglio Marioha reso omaggio allo scomparso presidente del Parlamento europeo Davidn Campidoglio. All'uscitaè stato accompagnato dal ...

Advertising

elenabonetti : Il Presidente Draghi ci ha riunito in Cdm per deliberare sulle esequie di Stato per il Presidente Sassoli, venerdì… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - FerdiGiugliano : “In un suo discorso recente, David Sassoli aveva ricordato che 'i valori a noi cari non sono indistruttibili'. Nell… - cinico_realista : Ma cooooome? Ma Draghi non era ad Aviano a fare la stessa fine di Sassoli? Peracottari siete. Ecco cosa. - vivodijuvee : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella e Draghi alla camera ardente di Sassoli in Campidoglio #ANSA -