Sacchi su Inter Juve: «Ha vinto la squadra che ha fatto qualcosa in più» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della partita di Supercoppa giocata ieri sera. Le sue parole Arrigo Sacchi ha detto la sua ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo alla partita di ieri sera fra Inter e Juventus. Le sue parole: VITTORIA Inter – «Ha vinto la squadra che fatto qualcosa di più. Nella boxe l’Inter avrebbe vinto ai punti. Però entrambe devono migliorare se vogliono competere a livello Internazionale. I ragazzi di Inzaghi hanno fatto i primi 15? ad alta intensità e prodotto alcune buone occasioni. Poi il calo e l’equilibrio». GOL Juve – «L’Inter faticava a tenere in pugno il gioco in quel momento. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Arrigoha parlato a La Gazzetta dello Sport della partita di Supercoppa giocata ieri sera. Le sue parole Arrigoha detto la sua ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo alla partita di ieri sera frantus. Le sue parole: VITTORIA– «Halachedi più. Nella boxe l’avrebbeai punti. Però entrambe devono migliorare se vogliono competere a livellonazionale. I ragazzi di Inzaghi hannoi primi 15? ad alta intensità e prodotto alcune buone occasioni. Poi il calo e l’equilibrio». GOL– «L’faticava a tenere in pugno il gioco in quel momento. ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Sacchi dice la sua su #InterJuve ?? - tosqui91 : RT @90ordnasselA: “L’Inter è sempre stata favorita” In ordine qualche articolo e considerazione tra Sacchi,Tardelli, CorSport e Gazzetta. A… - simonespirch : RT @90ordnasselA: “L’Inter è sempre stata favorita” In ordine qualche articolo e considerazione tra Sacchi,Tardelli, CorSport e Gazzetta. A… - DennyMaglie : RT @90ordnasselA: “L’Inter è sempre stata favorita” In ordine qualche articolo e considerazione tra Sacchi,Tardelli, CorSport e Gazzetta. A… - ParmeshSriv : RT @90ordnasselA: “L’Inter è sempre stata favorita” In ordine qualche articolo e considerazione tra Sacchi,Tardelli, CorSport e Gazzetta. A… -