Royal Family, il Principe Andrea verrà sottoposto a processo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Principe Andrea verrà processato negli Stati Uniti Non c'è pace per la Royal Family e per il Principe Andrea. Il figlio della Regina Elisabetta e del Duca di Edimburgo verrà processato negli USA. A suo carico le accuse di molestie e abuse sessuali rivolte da Virginia Giuffre, una delle donne che avevano accusato di abusi anche il finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. Il tribunale di New York ha respinto la richiesta degli avvocati del Principe. La donna infatti aveva raggiunto un accordo nel 2009 con Epstein. Sulla base di quell'accordo non avrebbe dovuto fare causa a nessun'altra persona che poteva essere coinvolta negli scandali e considerata una potenziale imputata.

