Ric Flair: “Chris Jericho non rientra tra i più grandi di sempre, gli mancano i fondamentali” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Chris Jericho è un veterano del pro wrestling con anni e anni di carriera alle spalle, carriera costellata da momenti storici e numerosi titoli vinti. Nel 2019 ha sposato il progetto AEW, diventandone il primo campione della storia e portandone il “peso” sulle spalle per diverso tempo. Ancora oggi “Le Champion” è uno dei uomini di punta della federazione di Tony Khan. In molti lo considerano uno dei più grandi ad aver calcato i ring di wrestling, ma qualcuno non la pensa esattamente in questi termini. Questo qualcuno è il 2 volte WWE Hall Of Famer “Nature Boy” Ric Flair, anch’egli nell’olimpo dei più grandi. “Non sa tirare i pugni e i calci” Durante il proprio podcast “Wooooo Nation”, Ric Flair ha criticato Chris Jericho affermando che non ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 13 gennaio 2022)è un veterano del pro wrestling con anni e anni di carriera alle spalle, carriera costellata da momenti storici e numerosi titoli vinti. Nel 2019 ha sposato il progetto AEW, diventandone il primo campione della storia e portandone il “peso” sulle spalle per diverso tempo. Ancora oggi “Le Champion” è uno dei uomini di punta della federazione di Tony Khan. In molti lo considerano uno dei piùad aver calcato i ring di wrestling, ma qualcuno non la pensa esattamente in questi termini. Questo qualcuno è il 2 volte WWE Hall Of Famer “Nature Boy” Ric, anch’egli nell’olimpo dei più. “Non sa tirare i pugni e i calci” Durante il proprio podcast “Wooooo Nation”, Richa criticatoaffermando che non ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Ric Flair: 'Chris Jericho non rientra tra i più grandi di sempre, gli mancano i fondamentali' -… - Zona_Wrestling : #WWE Ric Flair: 'Volevo che il termine 'The Man' appartenesse ai miei figli, la WWE si vergogni' -… - Zona_Wrestling : #WWE Ric Flair: 'Nick Khan ha cercato di cancellare il mio ruolo in WWE' - - e_ric_flair : RT @kafangi: Hakuna ad ilikuwa embarrassing kama ile 'Aaathuri Mworagia nì-rìì' - e_ric_flair : RT @sos_kibe_: 'malizia game!' -

Ultime Notizie dalla rete : Ric Flair Nuova ondata di licenziamenti in WWE: ecco tutti i dettagli Nei mesi scorsi la WWE aveva licenziato Bray Wyatt , che secondo alcuni potrebbe approdare in AEW, Braun Strowman e Ric Flair. Anche Kenny Omega, attuale campione mondiale della Compagnia di Tony ...

Wrestling Hardcore: il lato violento del ring Quando sulla scena si affacceranno però nomi come Harley Race, Ric Flair e Dusty Rhodes , l'influenza della narrazione dentro e fuori dal ring dei precursori dei No Holds Barred sarà evidente. ...

Ric Flair: “Volevo che il termine ‘The Man’ appartenesse ai miei figli, la WWE si vergogn... Zona Wrestling Young Rock, recensione della serie su Dwayne Johnson Arriva su Sky e NOW Young Rock la serie che racconta la vita di Dwayne “The Rock” Johnson attraverso 3 periodi storici diversi.

Ric Flair: "Mi sono accorto subito che Samoa Joe aveva qualcosa di speciale" Samoa Joe è stato rilasciato per la seconda volta dalla WWE il 6 gennaio scorso, sette mesi dopo essere tornato in azienda come superstar di NXT e talent scout. Si è aggiudicato per la terza volta il ...

Nei mesi scorsi la WWE aveva licenziato Bray Wyatt , che secondo alcuni potrebbe approdare in AEW, Braun Strowman e. Anche Kenny Omega, attuale campione mondiale della Compagnia di Tony ...Quando sulla scena si affacceranno però nomi come Harley Race,e Dusty Rhodes , l'influenza della narrazione dentro e fuori dal ring dei precursori dei No Holds Barred sarà evidente. ...Arriva su Sky e NOW Young Rock la serie che racconta la vita di Dwayne “The Rock” Johnson attraverso 3 periodi storici diversi.Samoa Joe è stato rilasciato per la seconda volta dalla WWE il 6 gennaio scorso, sette mesi dopo essere tornato in azienda come superstar di NXT e talent scout. Si è aggiudicato per la terza volta il ...