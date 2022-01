Reddito di cittadinanza, perché dall’1 febbraio rischia di perderlo chi non ha il green pass (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’incrocio tra i nuovi obblighi per i percettori di Reddito di cittadinanza introdotti dalla legge di Bilancio e l’obbligo di green pass o super green pass per accedere a molti servizi comporta il rischio decadenza per i beneficiari non in possesso della certificazione verde. Tra le modifiche inserite in manovra – e pesantemente criticate dagli esperti di misure di contrasto alla povertà – ce n’è infatti una in base alla quale, per non perdere il sostegno, chi è soggetto al patto per il lavoro debba andare una volta al mese nel centro per l’impiego di riferimento. Ma dal primo febbraio, stando all’ultimo decreto anti contagi, per accedere a un qualunque ufficio pubblico occorrerà almeno il green pass base (quello ottenibile anche con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’incrocio tra i nuovi obblighi per i percettori didiintrodotti dalla legge di Bilancio e l’obbligo dio superper accedere a molti servizi comporta il rischio decadenza per i beneficiari non in possesso della certificazione verde. Tra le modifiche inserite in manovra – e pesantemente criticate dagli esperti di misure di contrasto alla povertà – ce n’è infatti una in base alla quale, per non perdere il sostegno, chi è soggetto al patto per il lavoro debba andare una volta al mese nel centro per l’impiego di riferimento. Ma dal primo, stando all’ultimo decreto anti contagi, per accedere a un qualunque ufficio pubblico occorrerà almeno ilbase (quello ottenibile anche con ...

