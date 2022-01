Quirinale, FdI chiede un presidente eletto da tutti. “Va consentito il voto anche ai positivi” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sul voto per il prossimo inquilino del Quirinale pesa l’incognita Covid: FdI ha formalizzato la richiesta che il prossimo presidente venga votato davvero da tutti i grandi elettori. anche quelli positivi e in quarantena. «Nel corso della riunione dei capigruppo Fratelli d’Italia ha formalizzato la richiesta che si attuino tutte le procedure idonee a permettere il voto per il presidente della Repubblica ai grandi elettori, qualora dovessero risultare positivi o sopposti a quarantena preventiva». Con queste parole il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha rinnovato la richiesta già avanzata nei giorni scorsi. «È infatti essenziale – ha proseguito il presidente dei deputati di FdI – che il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sulper il prossimo inquilino delpesa l’incognita Covid: FdI ha formalizzato la richiesta che il prossimovenga votato davvero dai grandiri.quelli positivi e in quarantena. «Nel corso della riunione dei capigruppo Fratelli d’Italia ha formalizzato la richiesta che si attuino tutte le procedure idonee a permettere ilper ildella Repubblica ai grandiri, qualora dovessero risultare positivi o sopposti a quarantena preventiva». Con queste parole il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha rinnovato la richiesta già avanzata nei giorni scorsi. «È infatti essenziale – ha proseguito ildei deputati di FdI – che il ...

