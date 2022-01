Quarta dose? No, grazie. Crisanti: “Non fa bene al sistema immunitario” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – “Fare una dose booster ogni quattro mesi non fa bene al sistema immunitario“: è l’avvertimento di Andrea Crisanti mentre l’ipotesi Quarta dose divide gli esperti. “E’ salutare per un organismo stimolare il sistema immunitario ogni 3 o 4 mesi? Sicuramente non lo è”, spiega l’epidemiologo. Crisanti: “dose ogni 4 mesi non fa bene al sistema immunitario” “Bisognerebbe arrivare ad un vaccino di seconda o terza generazione, penso ci arriveremo nel giro di un anno o due”. Così Crisanti, ospite a Non è l’arena, interviene in merito alla possibilità di fare continui richiami del vaccino anti Covid. Anche l’Ema, l’Agenzia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – “Fare unabooster ogni quattro mesi non faal“: è l’avvertimento di Andreamentre l’ipotesidivide gli esperti. “E’ salutare per un organismo stimolare ilogni 3 o 4 mesi? Sicuramente non lo è”, spiega l’epidemiologo.: “ogni 4 mesi non faal” “Bisognerebbe arrivare ad un vaccino di seconda o terza generazione, penso ci arriveremo nel giro di un anno o due”. Così, ospite a Non è l’arena, interviene in merito alla possibilità di fare continui richiami del vaccino anti Covid. Anche l’Ema, l’Agenzia ...

borghi_claudio : Fatemi capire: noi siamo in mano a costui che viene smentito dagli stessi membri del 'suo' cts e che voleva portarc… - petergomezblog : Vaccini Covid, Ema: “Quarta dose? Non possiamo continuare a fare booster ogni tre o quattro mesi. Preoccupati da qu… - Adnkronos : #Quartadose, #Ema: 'Non possiamo fare richiami ogni 3-4 mesi'. - petauromannaro : RT @boni_castellane: Sogno il popolo di sinistra guidato da Scanzi che vuole la quarta dose contro il parere del CTS. - desir65773016 : @ProfLopalco @___Claudias___ @ispionline buona quarta dose -