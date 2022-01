Pattinano sul lago ghiacciato e finiscono in acqua | scattano i soccorsi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Monasterolo del Castello. Stavano pattinando sulla superficie ghiacciata del, quando la coltre inspessita non ha retto il peso e sono finiti in. L’allarme è scattato poco dopo le 18 di giovedì pomeriggio, 13 gennaio. Coinvolti due giovani, a quanto pare residenti in zona: uno dei due, secondo le prime informazioni, è riuscito ad uscire dalle gelide acque delin autonomia. Per l’altro, 26 anni, si sono invece resi necessari i. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e tre ambulanze, oltre ai carabinieri del comando di Clusone per ricostruire l’accaduto. Il 26enne, inizialmente aiutato dall’amico e da alcuni passanti ad uscire dall’, è stato trasportato dall’elisoccorso in codice giallo al Policlinico di Zingonia: le sue condizioni non sarebbero giudicate ...