“Non ti dimenticherò mai”: Simona Ventura straziata dal lutto (Di giovedì 13 gennaio 2022) La conduttrice televisiva di Bentivoglio ha ricordato la scomparsa di un suo caro amico, deceduto proprio nella giornata di ieri Il pubblico italiano si è innamorato della straordinaria presentatrice grazie al suo entusiasmo ed alla sua esuberanza. Super Simo infatti, così come la chiamano i suoi tanti fans, si è da sempre distinta sia per la professionalità da lei messa in campo che per il suo proverbiale sorriso che la accompagna fin dagli esordi. Simona Ventura (Instagram)Purtroppo però, di recente questo sorriso è venuto a mancare dal suo volto. Il motivo è dei più tragici, ossia la scomparsa di una persona a lei carissima. Per esprimere il suo dolore, la Ventura ha deciso di pubblicare un post attraverso la piattaforma di Instagram. Meno di ventiquattro ore fa, ha caricato uno scatto al fianco del quale ha ... Leggi su topicnews (Di giovedì 13 gennaio 2022) La conduttrice televisiva di Bentivoglio ha ricordato la scomparsa di un suo caro amico, deceduto proprio nella giornata di ieri Il pubblico italiano si è innamorato della straordinaria presentatrice grazie al suo entusiasmo ed alla sua esuberanza. Super Simo infatti, così come la chiamano i suoi tanti fans, si è da sempre distinta sia per la professionalità da lei messa in campo che per il suo proverbiale sorriso che la accompagna fin dagli esordi.(Instagram)Purtroppo però, di recente questo sorriso è venuto a mancare dal suo volto. Il motivo è dei più tragici, ossia la scomparsa di una persona a lei carissima. Per esprimere il suo dolore, laha deciso di pubblicare un post attraverso la piattaforma di Instagram. Meno di ventiquattro ore fa, ha caricato uno scatto al fianco del quale ha ...

Advertising

MichelBarnier : “@DavidSassoli ha presieduto il @PEStrasbourgo con autorevolezza e tolleranza. È stato un democratico illuminato e… - elekanejshipper : RT @DARTHLANTSOV: Prima dell'annuncio voglio dire grazie Evan Roderick per essere stato il mio Nikolai in questo periodo senza casting, non… - cercasitumore : @abcdefede NO FEDE NON TI DIMENTICHERÒ - DiGiorgioVince6 : @localteamtv ha detto bene signora.. la colpa è di una persona sola, quando affrontai gli esami per la patente nau… - chiara_amt : buon vento Presidente David Sassoli, non dimenticherò il suo esempio e il suo lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Non dimenticherò Costa Concordia, quello che non dimenticherò mai di quella mattina al Giglio Una rogna, in pratica: incollarsi come un francobollo a carabinieri e magistrati non è propriamente la cosa più agevole di questo mondo. Poi accadde qualcosa. E quel qualcosa - che cercavo dodici ore ...

Concordia. A 10 anni dal naufragio Eleonora e Morgan raccontano: "Si preoccuparono di salvare prima il denaro dei passeggeri" C'erano delle ballerine che non dimenticherò mai. Si buttarono da poppa con una corda; le incontrai poi all'interno della scuola del Giglio? i loro corpi erano completamente tumefatti - Eleonora al ...

Una rogna, in pratica: incollarsi come un francobollo a carabinieri e magistratiè propriamente la cosa più agevole di questo mondo. Poi accadde qualcosa. E quel qualcosa - che cercavo dodici ore ...C'erano delle ballerine chemai. Si buttarono da poppa con una corda; le incontrai poi all'interno della scuola del Giglio? i loro corpi erano completamente tumefatti - Eleonora al ...