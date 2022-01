Milan-Genoa, Pioli: “Tomori? Spero nulla di grave, non riusciva a giocare” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La squadra è equilibrata e dobbiamo continuare ad essere pericolosi. Se abbassiamo i ritmi, diventiamo prevedibili. L’errore del primo tempo non è stato di un singolo giocatore, ma tutta la squadra ha interpretato male l’episodio”. Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli dopo la vittoria del suo Milan sul Genoa per 3-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. E ancora: “Siamo però stati bravi a riprenderla e ci tenevamo a passare il turno. Sulla fascia sinistra siamo forti, abbiamo più giocatori da uno contro uno e da strappo. Anche sulla destra siamo forti, ma abbiamo soluzioni diverse. Noi dobbiamo giocare a ritmo alto, perché se li abbassiamo diventiamo prevedibili. Tanti indisponibili, ma ne stiamo venendo fuori dopo un periodo complicato. Sappiamo che la stagione è particolare per quello che stiamo vivendo a ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La squadra è equilibrata e dobbiamo continuare ad essere pericolosi. Se abbassiamo i ritmi, diventiamo prevedibili. L’errore del primo tempo non è stato di un singolo giocatore, ma tutta la squadra ha interpretato male l’episodio”. Queste le dichiarazioni di Stefanodopo la vittoria del suosulper 3-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. E ancora: “Siamo però stati bravi a riprenderla e ci tenevamo a passare il turno. Sulla fascia sinistra siamo forti, abbiamo più giocatori da uno contro uno e da strappo. Anche sulla destra siamo forti, ma abbiamo soluzioni diverse. Noi dobbiamoa ritmo alto, perché se li abbassiamo diventiamo prevedibili. Tanti indisponibili, ma ne stiamo venendo fuori dopo un periodo complicato. Sappiamo che la stagione è particolare per quello che stiamo vivendo a ...

