Mes:fonti Ue,fiducia che Italia e altri rispettino impegni (Di giovedì 13 gennaio 2022) La ratifica del trattato sul Mes è "ormai completa in quasi tutti gli Stati. Noi abbiamo fiducia nell'Italia e in altri Paesi sul rispetto dei loro impegni". Lo sottolinea un alto funzionario dell'Ue ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) La ratifica del trattato sul Mes è "ormai completa in quasi tutti gli Stati. Noi abbiamonell'e inPaesi sul rispetto dei loro". Lo sottolinea un alto funzionario dell'Ue ...

Ultime Notizie dalla rete : Mes fonti Mes:fonti Ue,fiducia che Italia e altri rispettino impegni "Il Mes è importante per la resilienza economica dell'Ue e il presidente dell'Eurogruppo sottolineerà l'importanza di onorare gli impegni", spiega la stessa fonte che, sul caso italiano, precisa: "...

Piano Draghi - Macron, una conversione a metà Scrive l'agenzia Ansa: "Fonti dell'Eliseo spiegano che il testo di Draghi e Macron è stato ... si dice in una nota, potrebbe essere il Mes oppure un organismo di nuova costituzione " a cui trasferire ...

Mes: fonti Ue, fiduciosi che Italia onorerà impegni su approvazione Lo ha riferito un funzionario europeo in un incontro in vista dell’Eurogruppo di lunedì Bruxelles, 13 gen. (LaPresse) – “Abbiamo piena fiducia nell’Italia come in altri Stati membri che onoreranno lor ...

