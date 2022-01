Manila Nazzaro a rischio squalifica | lo scandalo al Grande Fratello

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Cattive notizie per, la concorrente al “VIP” infatti è aqualifica. Tra le concorrenti più belle di questa edizione del “VIP” c’è lei,. Chi non è delle ultimissime generazioni ricorda ancora quando nel 1999 venne eletta Miss Italia. Una bellezza che negli anni si è arricchita L'articolo proviene da YesLife.it.

La Casa del Grande Fratello Vip è spaccata in due: da un lato la comitiva di Soleil Sorge,, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, dall'altro la fazione di Lucrezia, Jessica Selassiè, Miriana Trevisan e altri che nutrono mal di pancia nei confronti dell'ex di Pippo Baudo & Co.ha deciso di mettere nero su bianco le parole che non riesce a dire di persona a Manuel Bortuzzo . 'Sto scrivendo una lettera a Manu - ha esordito l'ex modella in lacrime parlando con ...All'interno della Casa più spiata d'Italia, Manila Nazzaro provata dai comportamenti di Gianmaria Antinolfi, ha sentito il bisogno di confrontarsi con Sophie Codegoni, che a tal proposito ha espresso ...L'ex Miss Italia ha un momento di difficoltà emotiva causato dal fatto che Manuel abbia azzerato il dialogo con lei ...