Luca Argentero torna in DOC 2 | “Cerco di essere coraggioso ed entusiasta come Fanti”

Da Giovedì 13 Gennaio torna in prima serata Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti con DOC 2 – Nelle tue mani. 16 episodi gli episodi di questa seconda stagione per 8 serate, che vedranno tronare al fianco di Argentero Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alberto Malanchino, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro. "tornare sul set è stato bellissimo da una parte ed emotivamente complicato dall'altra" racconta Luca Argentero nella nostra intervista. Una seconda stagione in cui farà capolino il Covid, ma non sarà lui il protagonista. Speranza, l'esperienza della malattia e seconde occasioni: saranno questi ancora una volta i temi caldi della serie.

