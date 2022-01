Lo scarso minutaggio di Arthur nella Juventus di Allegri (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo scarso minutaggio di Arthur nella Juventus di Massimiliano Allegri, sembra aver dato la possibilità all’Arsenal di portare il brasiliano a Londra. Il centrocampista classe ’96 sta infatti giocando pochissimo e e ha racimolato non soltanto poche presenze, ma pochissimi minuti. Eppure la prima stagione con Pirlo aveva evidenziato le sue doti di palleggiatore e di trequartista, ma questo non sembra bastare al tecnico toscano. Arthur e lo scarso minutaggio: al posto di chi potrebbe giocare Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e la cessione di Arthur non appare così difficile, anche se complicata sarebbe la questione centrocampo bianconero. Infatti, se il brasiliano dovesse partire anzitempo – ovvero già a ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lodidi Massimiliano, sembra aver dato la possibilità all’Arsenal di portare il brasiliano a Londra. Il centrocampista classe ’96 sta infatti giocando pochissimo e e ha racimolato non soltanto poche presenze, ma pochissimi minuti. Eppure la prima stagione con Pirlo aveva evidenziato le sue doti di palleggiatore e di trequartista, ma questo non sembra bastare al tecnico toscano.e lo: al posto di chi potrebbe giocare Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e la cessione dinon appare così difficile, anche se complicata sarebbe la questione centrocampo bianconero. Infatti, se il brasiliano dovesse partire anzitempo – ovvero già a ...

Ultime Notizie dalla rete : scarso minutaggio Calciomercato Inter, Sanchez era pronto all'addio Il cileno era infatti scontento dello scarso utilizzo concessogli da Inzaghi ed era sul punto di chiedere alla dirigenza la cessione a gennaio. Poi il minutaggio è cresciuto e l'ex United e ...

Inter, Sanchez si sfoga: Conte mi faceva stare male Al termine del match, il cileno si sfoga ai microfoni di SportMediaset e si toglie qualche sassolino dagli scarpini, in merito allo scarso minutaggio concessogli negli ultimi anni: Infine, lo sfogo ...

Inzaghi esulta e svela un retroscena su Zhang Virgilio Sport Roma, domani le visite mediche di Villar e Borja Mayoral con il Getafe I due spagnoli continueranno ad essere compagni di squadra in Liga, con la maglia del Getafe Gonzalo Villar e Borja Mayoral sono in procinto di lasciare la Capitale, dato lo scarso minutaggio concesso ...

Calciomercato Genoa, in bilico l'affare Miranchuk: altri due club di Serie A sul russo Salta il passaggio di Miranchuk al Genoa? Il Genoa vuole Miranchuk ma ora l'affare rischia di saltare. Scarso il suo minutaggio nel girone d'andata, lo spazio per il trequartista russo è destinato a r ...

