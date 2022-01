Liquore Baileys Irish Cream | scopri come realizzarlo in pochissimi step!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Diciamoci la verità: chi non ha mai assaggiato il? Ovviamente la stragrande maggioranza avrà silenziosamente risposto di sì alla mia domanda. Quindi sarete sicuramente interessati a capirericrearlo nella vostra cucina. Avete capito bene possiamo realizzare ila casa nostra in poco meno di 10 minuti. Non ci credete? Gente di poca fede! Qui si dice solo e soltanto la verità! Continuate a leggere e preparatevi a ricredervi.inpassi! Gli ingredienti per creare il nostro personalissimonella cucina di casa sono: 120 ml di alcool puro 400 ml di panna liquida 120 ml di whisky 400 gr di zucchero 2 fialette di ...