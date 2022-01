(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Rientro in campo con annessa ottimaper Gaetano. Il capitano del Benevento ha commentato il successo con il Monza ai microfoni di Ottochannel. Le sue dichiarazioni– “Abbiamo fatto già dall’inizio un’ottima, poi ci sono capitati degli episodi a favore ed è andata ancora meglio. Faccio i complimentisquadra perché era difficile tornare dopo un mese di inattività con tutte le problematiche del caso”– “Sicuramente andremo a Ferrara a fare la nostra partita come abbiamo fatto stasera. Saràl’approccio, forse stasera abbiamo sbagliato qualcosa a inizio ripresa ma siamo riusciti a rimettere subito le cose a posto”. Segnale – “Inutile che ci nascondiamo, il Monza è ...

Advertising

anteprima24 : ** #Letizia: 'Prestazione importante, ora testa alla #Spal' ** - pi_letizia : @vimiele Se l'arbitro indovinava anche questa sarebbe stata una prestazione perfetta - pi_letizia : @sscnapoli Bravi! Ottima prestazione. #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Prestazione

... oggi, a Tarvisio (Udine), e migliorin carriera nella rassegna continentale di ... Nadine Brunet (Sc Aosta), Greta Angelini, Chiara Olga Boggio, (Sc Chamolé), Héloïse Edifizi,Longo,......FRA 51.79 25.62 26.17 10 Anastasia VAIPAN - LAW / Luke DIGBY GBR 51.11 26.93 24.18 11... totalizzano il punteggio di 56.28 (29.95+26.33) secondo posto per il binomio azzurro 19.43:...Benevento e Monza recuperano la gara valida per la 18^ giornata di campionato, rinviata per Covid. Dopo la rinuncia di Lapadula che non vuole continuare a giocare con la maglia del Benevento, la dirig ...