«Il calcio è una stronzata», Commisso e il Financial Times affondano la burocrazia del sistema-Italia

"Il calcio è una stronzata". E per calcio Commisso intente quello Italiano. Nella lunga intervista al Financial Times il Presidente della Fiorentina torna spesso, più o meno direttamente, sul sistema calcio Italiano. Sempre con i suoi toni: "Sono un animale diverso. Spero che rispettino un animale diverso. E se non lo rispettano, vaffanculo". Dice di non essere uno "stupido americano" che affonderà spendendo all'infinito ma che il suo piano è di investire abbastanza per rendere la Fiorentina "autosufficiente". "Ora siamo a 340 milioni di euro, capisc'?". Il punto, per Commisso, è che "Più vivo qui, con questo sport folle, più mi rendo conto di quanto sia incasinato".

