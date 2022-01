Gianmaria Antinolfi lascia il Grande Fratello Vip? Parla il fratello

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Francesco Perrillo ha analizzato il percorso di suo, al6 nell'appuntamento di "Casa Chi". Si vocifera da diversi giorni di un possibile addio dell'imprenditore napoletano per impegni lavorativi. A tal proposito, ildiha svelato un retroscena: nel mese di dicembre, in merito alle riflessioni sulla scelta di continuare la sua permanenza nel reality,ha avuto modo di entrare in contatto con il suo datore di lavoro per il prolungamento ufficiale del programma. Rassicurato, il gieffino ha deciso di proseguire, tuttavia, sembrerebbe essere nuovamente in dubbio la sua permanenza nella ...

LoredanaSalvat8 : RT @GianmyTeam: Signore e Signori, quest'oggi abbiamo scoperto la totale inutilità e inesistenza di Federica Calemme nella casa senza l'acc… - PausaCaff3 : Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, lite al GF Vip Interviene Manila Nazzaro - serenitybxxch : ??#GFVip, Federica Calemme gela Gianmaria Antinolfi dopo la passione: 'Penso a un altro' - blogtivvu : Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip a fine mese? Spunta una data – VIDEO

Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021 il prossimo 24 gennaio per rientrare in pianta stabile a lavoro il primo febbraio, ad ammetterlo è stato l'imprenditore. GF Vip, Sophie Codegoni e la critica del fratello di Gianmaria Antinolfi: "Non mi è piaciuta"