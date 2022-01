Francia, domani allentate restrizioni di viaggio con Gb (Di giovedì 13 gennaio 2022) Da domani la Francia allenterà le restrizioni di viaggio introdotte il mese scorso nei confronti dei viaggiatori dalla Gran Bretagna a causa della pandemia di Covid - 19, consentendo l'ingresso a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dalaallenterà lediintrodotte il mese scorso nei confronti dei viaggiatori dalla Gran Bretagna a causa della pandemia di Covid - 19, consentendo l'ingresso a ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia domani Fuori il nuovo singolo di Adele Fuori il nuovo singolo di Adele che torna in radio a partire da domani, venerdì 14 gennaio, con 'Oh my God'. Fuori il nuovo singolo di Adele. Online anche il ... Irlanda, Francia e Sud Corea. Il disco, ...

GpI Sci alpino: a Martina Perruchon lo Slalom Fis di La Thuile Rinviata a domani, alle 10, la Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino femminile di Orcieres - Merlette 1850 (Francia). CdM Sci alpino Seconda prova cronometrata a Wengen (Svizzera) della ...

Francia, domani allentate restrizioni di viaggio con Gb - Europa ANSA Nuova Europa ADELE: torna in radio da domani con il nuovo singolo “OH MY GOD”. Online anche il videoclip ufficiale del brano! Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 14 gennaio “OH MY GOD”, il nuovo singolo della superstar vincitrice di 15 Grammy Awards ADELE, estratto dal suo album di inediti “30” (Columbia Records/Sony Mu ...

Francia, domani allentate restrizioni di viaggio con Gb Da domani la Francia allenterà le restrizioni di viaggio introdotte il mese scorso nei confronti dei viaggiatori dalla Gran Bretagna a causa della pandemia di Covid-19, consentendo l'ingresso a chiunq ...

