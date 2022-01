Dieci atlete più pagate del mondo | tenniste in vetta

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Cresce a vista d’occhio l’interesse nei confronti dello sport femminile, nonostante ci siano ancora alcuni aspetti preoccupanti, come la disparità in termini di retribuzione e strutture, condizioni lavorative non all’altezza, poca copertura mediatica, e addirittura abusi, lo sport rosa sta ampliando sempre di più il suo audience. Oltre agli ascolti, cresce anche l’interesse da parte delle reti di assicurarsi L'articolo

Non è un caso, infatti, se lepiù pagate al mondo hanno guadagnato nel 2021 un totale di 167 milioni di dollari lordi, secondo le stime di Forbes. Un aumento del 23% rispetto al 2020 e ......SkySnow (che si affiancano alle cinque della sezione Crazy Vertical Italy Cup 2022 e alledel ... 100 e 50 euro, rispettivamente, per gli atleti e leclassificate al secondo e al terzo ...Buone notizia in casa Kioene Padova. In seguito a un nuovo giro di tamponi molecolari e antigenici effettuati fra lunedì 10 e martedì 11 gennaio dieci atleti sono risultati negativi: tutti nella giorn ...C'è anche la cuneese Erica Magnaldi tra le atlete convocate dal CT Paolo Sangalli per il training camp in programma dal 12 al 23 gennaio sulle strade di Calpe, in Spagna. Al lavoro, oltre alle ragazze ...