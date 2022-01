Dakar 2022, undicesima tappa auto: Sainz domina la scena, Al-Attiyah a un passo dal titolo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carlos Sainz conquista la penultima tappa della Dakar 2022. Il portacolori di Audi domina la scena e si impone per la seconda volta quest’anno con 2 minuti e 21 secondi di vantaggio sul francese Sébastien Loeb (Prodrive) e 3’10” sull’argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota). Resta immutata, come da pronostico, la graduatoria assoluta con il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) che si prepara per la passerella finale con 28 minuti di vantaggio su Loeb. Il primo intertempo significativo della giornata è stato al 127° chilometro con lo spagnolo Carlos Sainz (Audi) al comando con 1 minuto sull’argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota) e sull’iberico Nani Roma (Prodrive). Ottimo passo nelle prime battute per lo svedese Mattias Ekström ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carlosconquista la penultimadella. Il portacolori di Audilae si impone per la seconda volta quest’anno con 2 minuti e 21 secondi di vantaggio sul francese Sébastien Loeb (Prodrive) e 3’10” sull’argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota). Resta immutata, come da pronostico, la graduatoria assoluta con il qatariota Nasser Al-(Toyota) che si prepara per la passerella finale con 28 minuti di vantaggio su Loeb. Il primo intertempo significativo della giornata è stato al 127° chilometro con lo spagnolo Carlos(Audi) al comando con 1 minuto sull’argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota) e sull’iberico Nani Roma (Prodrive). Ottimonelle prime battute per lo svedese Mattias Ekström ...

