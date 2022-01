Coronavirus, i dati del 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 184.615, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 8.155.645. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 101.458 unità, quindi al momento risultano positive 2.323.518 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.668. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 17.648, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 2.304.202. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 316 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 140.188. Da ieri si registrano anche 82.803 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 5.691.939 . Nuovi contagiati: 184.615 Contagiati totali: 8.155.645 Incremento netto positivi: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 184.615, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 8.155.645. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 101.458 unità, quindi al momento risultano positive 2.323.518 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.668. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 17.648, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 2.304.202. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 316 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 140.188. Da ieri si registrano anche 82.803 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 5.691.939 . Nuovi contagiati: 184.615 Contagiati totali: 8.155.645 Incremento netto positivi: ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Gli interventi del 118 per motivi respiratori o infettivi in Lombardia sono sostanzialmente al livello della terza… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: ?? A fronte di 237.324 tamponi effettuati, sono 39.683 i nuovi positivi (16,7%). ?? Consulta online la piattaforma con i da… - News24_it : Bollettino Covid Italia, oggi 184.615 contagi e 316 morti per Coronavirus: i dati di giovedì 13 gennaio -… - Teresat73540673 : - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: ?? A fronte di 237.324 tamponi effettuati, sono 39.683 i nuovi positivi (16,7%). ?? Consulta online la piattaforma con i da… -