"Che c***o fai?". E schiaffi al dirigente: Bonucci, ratpus con l'interista Mozzillo: Supercoppa, un caso clamoroso | Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli schiaffi di Leonardo Bonucci a un dirigente dell'Inter, Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra, al termine della finale di Supercoppa italiana persa dalla Juventus stanno facendo il giro del web e le immagini, già riprese mercoledì sera dalle telecamere di Canale 5 in diretta e circolate oggi in versione "live" direttamente dagli spalti di San Siro, rischiano di procurare non pochi guai disciplinari al centrale bianconero. Bonucci, giovedì mattina, ha pubblicato su Instagram un post distensivo per complimentarsi con i nerazzurri, ma poco cambierà. I fatti: siamo al 119' sul risultato di 1-1. Un guizzo di Sanchez regala la vittoria all'Inter, con la Juve distratta che forse mentalmente era già ai calci di rigore. Mentre i giocatori di Simone Inzaghi festeggiano, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Glidi Leonardoa undell'Inter, Cristiano, segretario della prima squadra, al termine della finale diitaliana persa dalla Juventus stanno facendo il giro del web e le immagini, già riprese mercoledì sera dalle telecamere di Canale 5 in diretta e circolate oggi in versione "live" direttamente dagli spalti di San Siro, rischiano di procurare non pochi guai disciplinari al centrale bianconero., giovedì mattina, ha pubblicato su Instagram un post distensivo per complimentarsi con i nerazzurri, ma poco cambierà. I fatti: siamo al 119' sul risultato di 1-1. Un guizzo di Sanchez regala la vittoria all'Inter, con la Juve distratta che forse mentalmente era già ai calci di rigore. Mentre i giocatori di Simone Inzaghi festeggiano, le ...

Advertising

team_world : C'è un ragazzo - o meglio, un uomo - che oggi compie 29 anni. Che ci ha conquistato con la sua Voce, la sua dolcezz… - borghi_claudio : @myrtamerlino Parlamentari rappresentano la Nazione e quindi devono POTERLO FARE. Ci sono GARANZIE COSTITUZIONALI i… - ilfoglio_it : Gli studenti non vaccinati possono prendere i mezzi dedicati al trasporto scolastico ma non possono recarsi in clas… - DOcastaldo : RT @VittoRoto: #Bonucci avrebbe urlato a Mozzillo: 'Non mi esulti in faccia, che c***o fai? Ti ammazzo', rifilandogli anche un paio di colp… - al_kikor : @Marta_Francesca Io sto parlando dell'aereo. Li leggo i tweet, so che in generale non piace soprattutto perché ha d… -