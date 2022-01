Carabao Cup 2021/2022: pareggio a reti bianche tra Liverpool e Arsenal (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella semifinale di andata della Carabao Cup 2021/2022, Liverpool e Arsenal si sono annullate sullo 0-0. I piani della vigilia saltano al 24?, quando Granit Xhaka lascia in 10 i suoi per un intervento sconsiderato. Piove sul bagnato per i gunners, che 10? prima avevano dovuto sostituire Cedric Soares con Chambers. Il Liverpool attacca a più non posso, facendo registrare il 77% di possesso palla e ben 17 tiri a 1. Tuttavia il punteggio non si schioda dallo 0-0 ed il confronto resta molto aperto in vista del match di ritorno. Sarà l’incontro dell’Emirates in programma giovedì 20 gennaio a decretare la squadre che sfiderà il Chelsea in finale. GLI HIGHLIGHTS SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella semifinale di andata dellaCupsi sono annullate sullo 0-0. I piani della vigilia saltano al 24?, quando Granit Xhaka lascia in 10 i suoi per un intervento sconsiderato. Piove sul bagnato per i gunners, che 10? prima avevano dovuto sostituire Cedric Soares con Chambers. Ilattacca a più non posso, facendo registrare il 77% di possesso palla e ben 17 tiri a 1. Tuttavia il punteggio non si schioda dallo 0-0 ed il confronto resta molto aperto in vista del match di ritorno. Sarà l’incontro dell’Emirates in programma giovedì 20 gennaio a decretare la squadre che sfiderà il Chelsea in finale. GLI HIGHLIGHTS SportFace.

