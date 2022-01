Calabria | Puglia e Friuli-Venezia Giulia votano i delegati per il Quirinale | passano i tre governatori Occhiuto | Emiliano e Fedriga

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Altri tre Consigli regionali hanno votato iche parteciperanno all’elezione del presidente della Repubblica, in programma a partire dal 24 gennaio. In tutti i casi è passato lo schema “classico” che prevede l’elezione del governatore, del presidente dell’assemblea elettiva e di un rappresentante dell’opposizione. Ini designati sono il presidente della giunta Michele(31 voti), la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone (Pd, 30 voti) e il vicepresidente in quota opposizione Giannicola De Leonardis (FdI, 15 voti). Per laandranno a Roma il governatore Roberto(Forza Italia, 20 voti), che da ex capogruppo azzurro farà ritorno in diversa veste alla Camera, il presidente del Consiglio Filippo Mancuso (Lega, 19 voti) e il capogruppo del Pd Nicola Irto (9 ...

Advertising

you_trend : Eletti i rappresentanti di Puglia e Calabria. I delegati regionali scelti finora salgono a 46 su 58: PD 14 Lega 10… - DPCgov : ?? Venerdì #7gennaio ???? #allertaGIALLA meteo-idro ?? su settori di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ??Consulta i… - fattoquotidiano : Calabria, Puglia e Friuli-Venezia Giulia votano i delegati per il Quirinale: passano i tre governatori Occhiuto, Em… - ACarcuro : Di questi quasi 4mila aumentati di recente, più della metà (+2.512) sono della Lombardia, seguita da Campania (+87… - LLC0429 : RT @you_trend: Eletti i rappresentanti di Puglia e Calabria. I delegati regionali scelti finora salgono a 46 su 58: PD 14 Lega 10 FI 7 FdI… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Puglia

Il Fatto Quotidiano

Stabile in(20%), Emilia Romagna (17%), Lazio (21%), Lombardia (17%), Bolzano (17%), Molise (5%),(10%), Umbria (16%), Veneto (20%). Questi i dati Agenas del 12 gennaio. E' stabile al ...di Bolzano, 3 in Sardegna e in, 4 ine in Liguria, 7 in Abruzzo, in Friuli e Toscana, 11 in Sicilia. La Regione che ha fatto registrare più casi gravi è la Lombardia (21), seguita dal ...30 MAR - Nelle Regioni in piano di rientro i conti migliorano, l’assistenza no. Anzi, se nel 2014 le Regioni inadempienti rispetto agli adempimenti previsti dai Lea erano tre, nel 2015 sono cinque. E ...In giallo Campania e Puglia. Restano in fascia bianca solo quattro regioni: Basilicata, Molise, Sardegna e Umbria ...