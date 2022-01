Assicurazioni Generali, Francesco Gaetano Caltagirone ha dato le dimissioni dal cda del gruppo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Generali. Negli ultimi mesi l’imprenditore ed editore aveva incrementato fino all’8% del capitale la propria quota nel gruppo assicurativo di Trieste di cui Mediobanca è primo azionista. L’addio a sorpresa, di cui ha dato notizia Repubblica, è stato annunciato con una lettera polemica nei confronti del lavoro del cda, accusato di non avergli consentito di esprimere “il proprio contributo critico” alla gestione del Leone. Lo spiegano le stesse Generali nella nota spiegando che Caltagirone fa riferimento in particolare alla presentazione e approvazione del piano strategico, alla procedura per la presentazione di una lista da parte del Consiglio, alle modalità di applicazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022)si è dimesso dal consiglio di amministrazione di. Negli ultimi mesi l’imprenditore ed editore aveva incrementato fino all’8% del capitale la propria quota nelassicurativo di Trieste di cui Mediobanca è primo azionista. L’addio a sorpresa, di cui hanotizia Repubblica, è stato annunciato con una lettera polemica nei confronti del lavoro del cda, accusato di non avergli consentito di esprimere “il proprio contributo critico” alla gestione del Leone. Lo spiegano le stessenella nota spiegando chefa riferimento in particolare alla presentazione e approvazione del piano strategico, alla procedura per la presentazione di una lista da parte del Consiglio, alle modalità di applicazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazioni Generali Generali, rebus Allianz nella battaglia. I Pattisti stringono su lista e piano Le mosse nell'azionariato del Leone Rebus Allianz nella battaglia per la governance sulle Assicurazioni Generali . Ci sono due top - manager a Monaco di Baviera, dirigenti italiani di alto profilo nel mondo assicurativo e ai vertici del colosso teutonico delle polizze che sono spuntati nel ...

Cosa sta succedendo nel mondo delle assicurazioni In particolare si fa menzione all'opa di Cattolica Assicurazione da parte di Assicurazioni Generali (che ha acquisito anche il business assicurativo di Axa Insurance in Grecia per 165 milioni di euro)...

Assicurazioni Generali, Francesco Gaetano Caltagirone ha dato le dimissioni dal cda del gruppo Il Fatto Quotidiano Generali, si è dimesso Francesco Gaetano Caltagirone Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso da Generali. La notizia è trapelata nella tarda serata di giovedì. Secondo quanto si apprende, ...

Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso da Generali . L'imprenditore ha annunciato il suo addio inviando una lettera in cui ha preso una dura posizione polemica contro il lavoro del cda, accusandolo di non avergli permesso di dare il suo contributo cri ...

