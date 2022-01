Ascolti Tv di ieri 12 gennaio 2021 | Access Prime Time e Preserale

(Di giovedì 13 gennaio 2022)Tv di12: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 12per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Commenta per primo Record ditelevisivi per la Supercoppa Frecciarossa giocata da Inter e Juventus e trasmessasera da Mediaset su Canale5 . L'incontro è stato seguito da 7.890.000 telespettatori (con il 33,18% di ...Boom d'sui giovani: 63.30% di share sul target uomini 15 - 19 anni e oltre il 58% di share ... La 34° edizione della Supercoppa Frecciarossa, tramessasu Canale 5 e vinta per la sesta ...Una Supercoppa Italiana da record Una Supercoppa Italiana da record su Canale 5. Ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, la supersfida Inter-Juventus, leader assoluta della prima serata, è stata seguita da ...Ascolti tv ieri 12 gennaio 2022: share di Sei mai stata sulla luna su Rai 1, Supercoppa su Canale 5 – Supercoppa Inter-Juve vince su Canale 5 col 33.2% di share – Tutti i dati Auditel di ieri sera, me ...