Anticipazioni Doc-nelle tue mani | puntata del 13 Gennaio | nuovi arrivi in ospedale | Andrea si troverà davanti ad una scelta

Leggi su sologossip

(Di giovedì 13 gennaio 2022) A partire da questa sera andranno in onda i nuovo episodi di Doc-tue: ecco ledella prima. Sembrava non arrivasse più questo momento e, invece, è arrivato: Doc-tuesta per ritornare sul piccolo schermo con ben 16 episodi imperdibili ed indimenticabili. Appurato che la scorsa stagione è finita in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.