Alice Arcuri, chi è la nuova protagonista di Doc – Nelle tue mani (Di giovedì 13 gennaio 2022) Questa sera esordirà su Rai Uno la nuova stagione di Doc, tra i nuovi attori farà il suo debutto anche la brillante Alice Arcuri: tutto su di lei Doc – Nelle tue mani è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2020, la fiction vede come Luca Argentero. Andrea Fanti è primario del reparto di Medicina interna al Policlinico Ambrosiano a Milano. Stasera debutta la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani (Fonte: Instagram)Un giorno, il padre di un ragazzo morto poco tempo prima nel suo reparto gli spara un colpo alla testa, senza ucciderlo ma causandogli una irreversibile lesione prefrontale. Questa sera, giovedì 13 gennaio, debutterà su Rai Uno, la seconda stagione dello sceneggiato, composto da ben 16 episodi. La seconda parte della prima ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 gennaio 2022) Questa sera esordirà su Rai Uno lastagione di Doc, tra i nuovi attori farà il suo debutto anche la brillante: tutto su di lei Doc –tueè una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2020, la fiction vede come Luca Argentero. Andrea Fanti è primario del reparto di Medicina interna al Policlinico Ambrosiano a Milano. Stasera debutta la seconda stagione di Doc –tue(Fonte: Instagram)Un giorno, il padre di un ragazzo morto poco tempo prima nel suo reparto gli spara un colpo alla testa, senza ucciderlo ma causandogli una irreversibile lesione prefrontale. Questa sera, giovedì 13 gennaio, debutterà su Rai Uno, la seconda stagione dello sceneggiato, composto da ben 16 episodi. La seconda parte della prima ...

Advertising

PRosati1974 : RT @DocNelleTueMani: Cecilia Tedeschi arriva all’Ambrosiano nelle vesti di infettivologa. Ma il suo approccio non potrebbe essere più dive… - CercoNotizie : @gjoja @see_lallero Escluderei Gioli e Venier già lo scorso anno sul palco. Un volto delle fiction sarà tra quelli… - barbadilloit : Serie-tv. Alice Arcuri sarà l’infettivologa in “Doc Nelle tue mani” - infoitcultura : Chi è Alice Arcuri, new entry in Doc-nelle tue mani: quando e dove è nata, laurea, vita privata ed Instagram - SimonaEmmaG18 : Alice Arcuri molto bella e sa recitare. Ma Cecilia.... Gnà faccio già #DocNelleTueMani2 -