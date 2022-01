Video shock dagli Stati Uniti, partorisce e getta il bambino in un cassonetto: arrestata (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La polizia ha fermato una 18enne che aveva avvolto il neonato prima in un lenzuolo, poi in un sacchetto di plastica. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, dopo aver dato alla luce il bimbo, lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La polizia ha fermato una 18enne che aveva avvolto il neonato prima in un lenzuolo, poi in un sacchetto di plastica. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, dopo aver dato alla luce il bimbo, lo ...

Advertising

ilmeteoit : #COVID: l'OMS avvisa l'EUROPA con una #Dichiarazione #SHOCK! - TIM_vision : Momenti shock per la nostra cara notaia Selvaggia Lucarelli ma anche per Marco Travaglio alle prese con i concorren… - InfinitoIsacco : RT @DavideRicci1973: Ecco uno degli ultimi sfoghi di Renzi contro Conte. Ascoltate un po'! Arriva a sfidarlo in inglese!!! ?? Lui... Mister… - softsyoungk : ua raga dire che ci sono rimasta di merda è poco l'ho scoperto stanotte mi volevo mettere ad urlare perché mi piace… - a_imbriani : RT @Numero6O: Dichiarazioni shock di un infermiere di rianimazione sospeso per aver rifiutato il nino pubblicato nelle seguenti categorie #… -