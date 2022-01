Vaccini Covid, Ema: “Quarta dose? Non possiamo continuare a fare booster ogni tre o quattro mesi. Preoccupati da questa strategia” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Come detto nell’introduzione non abbiamo ancora visto i dati sulla Quarta dose di vaccino anti-Covid. E vogliamo vedere questi dati prima di fare qualunque raccomandazione. Ma allo stesso tempo siamo abbastanza Preoccupati riguardo una strategia che preveda vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve. Questo è un qualcosa che dovrebbe far parte di una strategia generale”. Così Marco Cavaleri, responsabile per i Vaccini dell’Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento da Amsterdam, sottolineando che, in ogni caso, “non si può dare dosi di richiamo ogni tre o quattro mesi”. Rispondendo a un’altra domanda, l’esperto ha continuato: “Abbiamo due preoccupazioni, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Come detto nell’introduzione non abbiamo ancora visto i dati sulladi vaccino anti-. E vogliamo vedere questi dati prima diqualunque raccomandazione. Ma allo stesso tempo siamo abbastanzariguardo unache preveda vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve. Questo è un qualcosa che dovrebbe far parte di unagenerale”. Così Marco Cavaleri, responsabile per idell’Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento da Amsterdam, sottolineando che, incaso, “non si può dare dosi di richiamotre o”. Rispondendo a un’altra domanda, l’esperto ha continuato: “Abbiamo due preoccupazioni, la ...

