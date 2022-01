(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Stamattina il Gruppo S&D ha deciso di candidarmi vicepresidente delUe. Sono giorni duri perché manca l'abbraccio del nostro David, ma siamo determinati a continuare sulla strada che ci ha indicato.a colleghe e colleghi, in primis gli eurodeputati Pd , per la fiducia". Lo annuncia su Twitter Pina

Advertising

TV7Benevento : Ue: Picierno, 'grazie per candidatura a vicepresidenza Parlamento europeo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Picierno grazie

La Sicilia

Una componente fondamentale riguarda la sostenibilità,ai cosiddetti eco - schemi che saranno il 25% dei pagamenti diretti - che per l'Italia significa circa 900 milioni di euro annui. Essi ...Considerazioni che, come detto, i senatori hanno potuto leggerealla trasmissione dell'... Ne chiede le dimissioni come ha fatto l'eurodeputata Pina, sua compagnia di partito? "Penso ...Roma, 12 gen. "Stamattina il Gruppo S&D ha deciso di candidarmi vicepresidente del Parlamento Ue. Sono giorni duri perché manca l'abbraccio del nostro David, ma ...