Tuchel batte Conte | il Chelsea è in finale della Carabao Cup

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilsi aggiudica anche la semidi ritorno contro il Tottenham e vola indiCup Ilvola indiCup. Nella gara di ritorno i blues disi sono imposti per 1-0 dopo aver vinto anche la gara d’andata. Non riesce il Tottenham dia ribaltare il risultato e deve dire addio alla competizione. Blues attenderanno la vincente tra Liverpool e Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel batte

Dietro l'Inter solitaria e in gita a Bologna, si è rifatto sotto il Milan chela Roma (anche ... Premier e le staffette in panchinainsegue Klopp e lo ha raggiunto. Arteta insegue Guardiola,...Il Chelseail Tottenham 2 - 0 e 'vede' la finale della Carabao Cup, ossia la Coppa di Lega Inglese. La squadra guidata da tedesco Thomassi è aggiudicato il derby londinese, valido per la semifinale ...Tuchel batte Conte e strappa un biglietto per la finale della Carabao Cup. Il Chelsea, già forte della vittoria all'andata per 2-0, ha vinto anche il match di ritorno regolando il Tottenham grazie all ...Gli Spurs perdono anche la semfinale di ritorno (2-0 Blues all'andata), decisivo Rudiger che manda Tuchel all'ultimo atto contro la vincente di Liverpool-Arsenal ...