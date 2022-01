Speranza: “10% di non vaccinati comporta i due terzi degli ingressi in intensiva. Obbligo vaccinale agli over 50? Riduce i rischi per i più fragili” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Obbligo di vaccino sopra i 50 anni ha l’obiettivo di “ridurre l’area dei non vaccinati che sono particolarmente esposti a malattia grave e ospedalizzazione. Quel 10% di non vaccinati comporta i due terzi degli ingressi in terapia intensiva e il 50% in area medica. Ridurre l’area dei non vaccinati significa abbassare la pressione sugli ospedali, salvare vite umane e consentire al Paese di ripartire dal punto di vista economico e sociale”. Lo ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Question time alla Camera, rispondendo proprio in merito alla misura del governo relativa all’obbligatorietà del vaccino per gli over 50. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’di vaccino sopra i 50 anni ha l’obiettivo di “ridurre l’area dei nonche sono particolarmente esposti a malattia grave e ospedalizzazione. Quel 10% di noni duein terapiae il 50% in area medica. Ridurre l’area dei nonsignifica abbassare la pressione sugli ospedali, salvare vite umane e consentire al Paese di ripartire dal punto di vista economico e sociale”. Lo ha spiegato il ministro della Salute, Roberto, al Question time alla Camera, rispondendo proprio in merito alla misura del gno relativa all’obbligatorietà del vaccino per gli50. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

