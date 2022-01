Scuola e covid, “mascherine Ffp2 vanno comprate da famiglie” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Alle mascherine Ffp2 devono provvedere le famiglie. Non è previsto dal decreto che debbano essere fornite dalle scuole”. Così all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, che sul rischio che le mascherine non siano cambiate quotidianamente come denunciato dagli studenti risponde: “Il non-cambio può essere motivo di preoccupazione. L’obbligo è di cambiarle ogni giorno. Se il non-cambio sarà un fenomeno diffuso, il ministero ne dovrà prendere atto”. “La responsabilità del riscaldamento delle scuole è degli enti locali. Il problema c’è e se ne dovrebbe prendere atto disponendo di impianti più moderni ed efficienti. Ma le finestre andrebbero tenute aperte periodicamente, non sempre come spesso avviene”, dice Giannelli che guardando all’alternativa finestre aperte, sanificatori ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Alledevono provvedere le. Non è previsto dal decreto che debbano essere fornite dalle scuole”. Così all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, che sul rischio che lenon siano cambiate quotidianamente come denunciato dagli studenti risponde: “Il non-cambio può essere motivo di preoccupazione. L’obbligo è di cambiarle ogni giorno. Se il non-cambio sarà un fenomeno diffuso, il ministero ne dovrà prendere atto”. “La responsabilità del riscaldamento delle scuole è degli enti locali. Il problema c’è e se ne dovrebbe prendere atto disponendo di impianti più moderni ed efficienti. Ma le finestre andrebbero tenute aperte periodicamente, non sempre come spesso avviene”, dice Giannelli che guardando all’alternativa finestre aperte, sanificatori ...

Advertising

petergomezblog : Francia, verso lo sciopero generale della scuola. I prof contro il protocollo del governo per i contagi Covid: “Cao… - AndreaMarcucci : La scuola aperta è un presidio di uguaglianza e di democrazia. Bene ha fatto il Presidente del Consiglio a rivendic… - RegioneER : #Vaccinazioni anti-#Covid. Domenica 16 gennaio open day regionale in tutta l’#EmiliaRomagna per la popolazione scol… - fainformazione : Scuola elementare di Napoli ' Piscicelli ' : da oggi Hub vaccinale per i bambini. Sono felice di essermi vaccinato… - fainfosalute : Scuola elementare di Napoli ' Piscicelli ' : da oggi Hub vaccinale per i bambini. Sono felice di essermi vaccinato… -