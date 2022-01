Scherma, Coppa del Mondo 2022: i convocati per Parigi, Tbilisi e Poznan (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gli azzurri della Scherma saranno impegnati da venerdì 14 gennaio nelle gare di Coppa del Mondo 2021/2022 che inaugurano il nuovo anno. I fiorettisti saranno di scena a Parigi, le fiorettiste a Tbilisi, mentre sciabolatori e sciabolatrici a Poznan. FIORETTO MASCHILE – Il fioretto maschile debutterà in Coppa del Mondo proprio in Francia, vista la cancellazione della tappa di Dubai di dicembre. Il CT Stefano Cerioni ha convocato Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Andrea Cassarà, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli. Venerdì 14 gennaio scatterà la fase a gironi, mentre sabato si entrerà nel vivo della gara individuale con i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gli azzurri dellasaranno impegnati da venerdì 14 gennaio nelle gare didel2021/che inaugurano il nuovo anno. I fiorettisti saranno di scena a, le fiorettiste a, mentre sciabolatori e sciabolatrici a. FIORETTO MASCHILE – Il fioretto maschile debutterà indelproprio in Francia, vista la cancellazione della tappa di Dubai di dicembre. Il CT Stefano Cerioni ha convocato Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Andrea Cassarà, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli. Venerdì 14 gennaio scatterà la fase a gironi, mentre sabato si entrerà nel vivo della gara individuale con i ...

