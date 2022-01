Roma, spaventoso incendio in via Nomentana: appartamento distrutto dalle fiamme (Di mercoledì 12 gennaio 2022) spaventoso incendio in via Nomentana, a Roma, dove un appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme durante la notte. fiamme nella notte in via Nomentana Questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, è scoppiato un devastante incendio all’interno di un appartamento. Questo era posto al quinto piano di una palazzina di sette piani totali, al civico 126 di via Nomentana. Dopo pochi minuti sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco ( la 6/A e la 1/A), con il supporto di un’autoscala (AS1), due autobotti (AB12 e AB6) e il Capoturno provinciale. Le fiamme hanno completamente distrutto l’appartamento ma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022)in via, a, dove unè stato completamentedurante la notte.nella notte in viaQuesta notte, intorno a mezzanotte e mezza, è scoppiato un devastanteall’interno di un. Questo era posto al quinto piano di una palazzina di sette piani totali, al civico 126 di via. Dopo pochi minuti sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco ( la 6/A e la 1/A), con il supporto di un’autoscala (AS1), due autobotti (AB12 e AB6) e il Capoturno provinciale. Lehanno completamentel’ma, ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, spaventoso incendio in via Nomentana: appartamento distrutto dalle fiamme - CorriereCitta : Spaventoso incendio a Roma: in fiamme una struttura psichiatrica minorile - Frra_Roma : Siamo la squadra più stupida del campionato. Tre gol regalati in 5 minuti, Ibanez scandaloso, Pellegrini che sbagli… - infoitinterno : Roma, spaventoso incendio in zona Isola Farnese: famiglie senza casa - SSnaporaz : SPAVENTOSO RT @isentinelli: Roma, 7 Gennaio 2022. No, non è un refuso. No, non volevamo scrivere 1932. È che propr… -