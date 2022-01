Occupazione e salari, Mingozzi (PwC): “Aumenta il Gender gap in Italia” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In Italia c'è ancora molta strada da percorrere per colmare il Gender gap sia occupazionale che salariale. Nel nostro Paese lavorano più uomini che donne: l'Occupazione femminile è il 18% in meno rispetto a quella maschile: il 67% dei lavoratori è uomo e il 49% è donna. Nel 2020, anno più difficile per il Covid-19, il calo dell'Occupazione senza precedenti ha colpito maggiormente le donne: su un totale di 470mila posti di lavoro persi, 275 mila sono di donne ovvero una quota superiore del 58% rispetto agli uomini. A livello retributivo la situazione non migliora: gli uomini percepiscono uno stipendio mediamente più alto dell'8% rispetto a quelli delle donne”. Così Alessandra Mingozzi, Partner di PwC Italia, intervenuta commentando i dati dell'Ufficio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Inc'è ancora molta strada da percorrere per colmare ilgap sia occupazionale cheale. Nel nostro Paese lavorano più uomini che donne: l'femminile è il 18% in meno rispetto a quella maschile: il 67% dei lavoratori è uomo e il 49% è donna. Nel 2020, anno più difficile per il Covid-19, il calo dell'senza precedenti ha colpito maggiormente le donne: su un totale di 470mila posti di lavoro persi, 275 mila sono di donne ovvero una quota superiore del 58% rispetto agli uomini. A livello retributivo la situazione non migliora: gli uomini percepiscono uno stipendio mediamente più alto dell'8% rispetto a quelli delle donne”. Così Alessandra, Partner di PwC, intervenuta commentando i dati dell'Ufficio ...

ItaliaNotizie24 : Occupazione e salari, Mingozzi (PwC): “Aumenta il Gender gap in Italia” - LaNotifica : Occupazione e salari, Mingozzi (PwC): “Aumenta il Gender gap in Italia” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “In Italia c’è ancora molta strada da percorrere per colmare il Gender gap sia occupazionale che… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Occupazione e salari, Mingozzi (PwC): “Aumenta il Gender gap in Italia” -… - messina_oggi : Occupazione e salari, Mingozzi (PwC): “Aumenta il Gender gap in Italia”ROMA (ITALPRESS) - 'In Italia c'è ancora mol… -