Mafia dei Nebrodi, sequestro da 7 milioni a imprenditore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella giornata dell’11 gennaio la Direzione Investigativa AntiMafia ha eseguito in provincia di Messina un decreto di confisca beni emesso dalla Corte di Appello peloritana. Si tratta di un ingente patrimonio dal valore di circa 7 milioni di euro, riconducibile a un imprenditore dell’area nebroidea della provincia operante nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame, ritenuto – sulla base first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella giornata dell’11 gennaio la Direzione Investigativa Antiha eseguito in provincia di Messina un decreto di confisca beni emesso dalla Corte di Appello peloritana. Si tratta di un ingente patrimonio dal valore di circa 7di euro, riconducibile a undell’area nebroidea della provincia operante nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame, ritenuto – sulla base first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

GiuseppeConteIT : Il Movimento 5 Stelle pretende che il Governo rafforzi ulteriormente i presidi a difesa della legalità, delle famig… - ciropellegrino : Correva l'anno 2020. Manifestazione delle destre (vabbè, dei fascisti, ci sono i nomi, usiamoli). Ad un certo punto… - Rosyfree74 : RT @marcellone8: Il sistema si apposta per spiare una persona per bene che a Roma ha combattuto la mafia, Virginia Raggi. Lo stesso sistema… - Lasiciliaweb : Mafia e macellazione, gli confiscano 7 milioni L'imprenditore dei Nebrodi è considerato socialmente pericoloso dall… - Nebrodinotizie : Beni per 7 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia a un imprenditore dell'are… -