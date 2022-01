LIVE Tunisia-Mali 0-0 | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | si parte!

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Koné prova subito il tiro, pallone che finisce sull’esterno della rete. 1? Inizia la partita! 13.55 Entrano in campo le nazionali, inni in corso. 13.50 Mancano cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 13.45 Mejbri è un calciatore del settore giovanile del Manchester United, talento che può stupire in questa competizione. 13.40 Ilè una squadra giovane che può puntare alla vittoria, infatti molti dei suoi giocatori sono in giro per l’Europa. 13.35 Ecco le formazioni ufficiali:: Ben Said; Mathlouthi, Maaloul, Bronn, Ifa, Talbi, Mejbri, Skhiri, Sliti, Khazri, Laidouni: Mounkoro; Traore, Haidara, Samassekou, Sacko, Kouyatè, Traore, Haidara, Koné, Traore, Djenepo 13.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla...

