LIVE – Cremona-Trieste 75-80 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Latestuale di Vanoli-Allianz Pallacanestro, recupero della 13esima giornata dellaA1di. Secondo impegno casalingo consecutivo per gli uomini di coach Galbiati, che dopo aver vinto contro Sassari sono attesi dall’impego ben più ostico contro i friulani quarti in classifica. Da canto suo,torna a giocare una partita dopo quasi un mese, ovvero dalla vittoria di misura sull’Olimpia Milano, quindi occhio a possibili ribaltamenti del pronostico. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 12 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ...

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Basket #LegaA #Trieste corsara a #Cremona 80-75! #risultatofinale #live - zazoomblog : LIVE – Cremona-Trieste 10-13 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Cremona-Trieste #10-13 #Serie - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA Nel #lunchmatch vittoria in rimonta di #Cremona, che si impone su #Sassari 89-80! #risultatofinale #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA All'intervallo lungo #Sassari avanti 36-35 a #Cremona. #primotempo #live - PianetaBasketIT : La diretta testuale della gara tra Vanoli Cremona e Banco di Sardegna Sassari #LBASerieA -

Recupero della13a giornata di serie A - originariamente in programma il 26 dicembre 2021 - per la Vanoli Cremona che, reduce dal successo interno contro Sassari, ospita al ...