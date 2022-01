La fontana del Pozzillo nel pieno degrado (Di mercoledì 12 gennaio 2022) MONREALE – La storica fontana del Pozzillo, situata in via Antonio Veneziano ormai da tempo versa in una situazione di degrado totale. La mancanza di controlli nella zona da parte di chi di competenza ha fatto si che la via si trasformasse in un centro di raccolta rifiuti a cielo aperto. La fontana non viene pulita (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 12 gennaio 2022) MONREALE – La storicadel, situata in via Antonio Veneziano ormai da tempo versa in una situazione ditotale. La mancanza di controlli nella zona da parte di chi di competenza ha fatto si che la via si trasformasse in un centro di raccolta rifiuti a cielo aperto. Lanon viene pulita (Monrealelive.it)

