Il pasticcio in Lombardia sul Quirinale e gli effetti nefasti del bipopulismo sul Pd

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si avvicina la scadenza del voto per la presidenza della Repubblica e i diversi schieramenti stanno definendo le proprie posizioni. Per il momento in campo c’è una sola candidatura nominativa ed è quella di Silvio Berlusconi. Il centro destra è almeno ufficialmente schierato in modo unitario dietro questa proposta. A dire il vero le dichiarazioni dei capi partito non sono sempre allineate sul nome perché spesso prevale l’indicazione di questioni di metodo e queste rendono evidente che la candidatura di un leader di partito non permette di trovare un accordo unitario, né di portare a posizione unitaria la maggioranza che sostiene il governo Draghi. Lo schieramento di centrosinistra è apparentemente più fermo nel cercare una posizione di metodo prima di arrivare ai nomi. Vero è che tutti i giorni c’è bisogno di un incontro di chiarimento fra Enrico Letta e Giuseppe Conte per confermarsi ...