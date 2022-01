Il brocardo portasfiga di Davigo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Migliaia di errori giudiziari, centinaia di colpevoli che non lo erano. Ma poiché le vie giudiziarie sono infinite, sebbene non sempre benedette da Dio, capita anche un caso – l’unico forse – in grado di dare ragione alNumero Uno del dottore. E il caso è così grottesco, e romanzesco, che vale la pena riportarlo. Robert Durst era un milionario di New York, trent’anni fa finì sospettato per l’omicidio (con sparizione) della moglie, ma l’inchiesta non condusse a nulla. Vent’anni dopo fu assassinata una sua amica, ancora lo sospettarono, ma niente. Lo processarono solo un anno dopo, quando a finire ammazzato fu un vicino di casa dell’amica. Ma se la cavò. Tanto era affascinante la storia e luciferino il personaggio, che nel 2015 accettò di partecipare a una docu-serie Hbo che raccontava i suoi casi giudiziari. E l’aveva fatta franca anche ...