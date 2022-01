Grande Fratello Vip, Carmen Russo: ''Avrei preferito non abbracciare Nathaly Caldonazzo ma…'' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Carmen Russo rivela perché ha deciso di non creare ulteriori polemiche durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 12 gennaio 2022)rivela perché ha deciso di non creare ulteriori polemiche durante l’ultima puntata delVip.

Advertising

La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - anninaa00 : RT @FRANCESCOASROM7: Quanto È Meraviglioso Sostenerti Quanto È Meraviglioso Volerti Bene Per Sempre Con Te Sole Abbi Cura Di Splendere Semp… - milenarimucci : @iigrivv @DescantaB @pazzeska6 Tribunali occupati dalle querele tra account che ho letto su Twitter per questa ediz… -