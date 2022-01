' Fuoridaglischemi' | il duo sad - pop che racconta con le note il mondo sociale nascosto

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) 'La musica per noi è passione vera, non vediamo di nuovo l'ora di riproporla in concerto nei locali periferici e centrali fiorentini e della Toscana'. Sono lucani, di Nova Siri Scalo, ma da anni ...

Luce

