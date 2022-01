False vaccinazioni ad Ancona, il “medico-detective” che ha denunciato: “Nessuna paura, se sei un pubblico ufficiale devi intervenire” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Ho cercato di ragionare sempre in maniera lucida e paura non ne ho mai avuta”. È ciò che dice Carlo Miglietta, dentista 32enne di Ancona in un’intervista al Resto del Carlino sulla vicenda emersa negli ultimi giorni dei green pass falsi in un centro vaccinale del capoluogo marchigiano. L’indagine della Procura di Ancona è scattata proprio grazie alla denuncia di Miglietta, anch’esso medico nello stesso centro di via Schiavoni. Il “medico-detective” aveva scoperto l’imbroglio a dicembre e aveva deciso di raccogliere prove a sufficienza per fermare il meccanismo criminoso documentando, con registrazioni audio, le finte punture di vaccino che non sarebbe stato somministrato ma buttato nel cestino della spazzatura. Miglietta spiega che ciò che l’ha spinto a documentare i fatti e a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Ho cercato di ragionare sempre in maniera lucida enon ne ho mai avuta”. È ciò che dice Carlo Miglietta, dentista 32enne diin un’intervista al Resto del Carlino sulla vicenda emersa negli ultimi giorni dei green pass falsi in un centro vaccinale del capoluogo marchigiano. L’indagine della Procura diè scattata proprio grazie alla denuncia di Miglietta, anch’essonello stesso centro di via Schiavoni. Il “” aveva scoperto l’imbroglio a dicembre e aveva deciso di raccogliere prove a sufficienza per fermare il meccanismo criminoso documentando, con registrazioni audio, le finte punture di vaccino che non sarebbe stato somministrato ma buttato nel cestino della spazzatura. Miglietta spiega che ciò che l’ha spinto a documentare i fatti e a ...

