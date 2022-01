Evra: «Ci sono almeno due gay per squadra, ma se parlano per loro è finita» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Patrice Evra, ex calciatore di Manchester United e Juventus tra le altre, ha affermato che ci sono almeno due giocatori omosessuali in ogni squadra di calcio e ha definito scioccanti gli atteggiamenti dei suoi ormai ex compagni di squadra nei confronti dell’omosessualità. In un’intervista a Le Parisien, l’ex terzino sinistro ha raccontato: «Quando ero in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Patrice, ex calciatore di Manchester United e Juventus tra le altre, ha affermato che cidue giocatori omosessuali in ognidi calcio e ha definito scioccanti gli atteggiamenti dei suoi ormai ex compagni dinei confronti dell’omosessualità. In un’intervista a Le Parisien, l’ex terzino sinistro ha raccontato: «Quando ero in L'articolo

