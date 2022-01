Enzo Paolo Turchi al veleno contro Nathaly Caldonazzo “Io non ti ho mai …” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6 e come sempre non sono mancati i momenti di grande tensione. Ad un certo punto della serata sembra che sia parlato di un argomento piuttosto curioso, ovvero quello del matrimonio gate. La scorsa settimana, una delle concorrenti della casa aveva detto di essere stata invitata al matrimonio di Carmen Russo, ma di avere ricevuto la telefonata direttamente da Enzo Paolo Turchi. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo, la quale sembra che con le sue dichiarazioni abbia creato un grande caos all’interno della casa. Grande fratello vip, Nathaly Caldonazzo e le dichiarazioni su Enzo Paolo Turchi In realtà la showgirl avrebbe detto anche ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6 e come sempre non sono mancati i momenti di grande tensione. Ad un certo punto della serata sembra che sia parlato di un argomento piuttosto curioso, ovvero quello del matrimonio gate. La scorsa settimana, una delle concorrenti della casa aveva detto di essere stata invitata al matrimonio di Carmen Russo, ma di avere ricevuto la telefonata direttamente da. Stiamo parlando di, la quale sembra che con le sue dichiarazioni abbia creato un grande caos all’interno della casa. Grande fratello vip,e le dichiarazioni suIn realtà la showgirl avrebbe detto anche ...

