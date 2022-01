Emergenza Covid, operatori sanitari al parossismo: cresce il business dei centri privati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre dalla Lombardia – dove poco più di un anno fa scattò lo stato di Emergenza della pandemia – rimbalzano sui social e nelle chat private gli appelli disperati del personale sanitario costretto a lavorare in condizioni estreme e promiscue (con infermieri positivi costretti a operare al fianco di colleghi e medici malati) – dagli ospedali romani ci giungono continue segnalazioni della catastrofe che anche quest’anno si è abbattuta sulla sanità. I nosocomi più importanti della capitale sono al collasso, con il personale medico ridotto al 15% rispetto alle effettive necessità del momento. Arriverebbe a 11 milioni – secondo i dati aggiornati dell’Ordine dei Medici – il numero dei pazienti in attesa di interventi chirurgici nel nostro Paese. Il problema che emerge, al di sopra di tutti, è la scelta obbligata per i pazienti di affidarsi alle strutture ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre dalla Lombardia – dove poco più di un anno fa scattò lo stato didella pandemia – rimbalzano sui social e nelle chat private gli appelli disperati del personaleo costretto a lavorare in condizioni estreme e promiscue (con infermieri positivi costretti a operare al fianco di colleghi e medici malati) – dagli ospedali romani ci giungono continue segnalazioni della catastrofe che anche quest’anno si è abbattuta sulla sanità. I nosocomi più importanti della capitale sono al collasso, con il personale medico ridotto al 15% rispetto alle effettive necessità del momento. Arriverebbe a 11 milioni – secondo i dati aggiornati dell’Ordine dei Medici – il numero dei pazienti in attesa di interventi chirurgici nel nostro Paese. Il problema che emerge, al di sopra di tutti, è la scelta obbligata per i pazienti di affidarsi alle strutture ...

